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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bırakın bu yalanları, hayatınız bunlarla geçmiş; bir tarafta Trump almış yanına malum kişiyi, toplayacakları alkışa bakıyorlar.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bırakın bu yalanları, hayatınız bunlarla geçmiş; bir tarafta Trump almış yanına malum kişiyi, toplayacakları alkışa bakıyorlar. O alkışlarla dünyanın kaderini siz değiştiremezsiniz. Filistin'in kaderini ise hiç değiştiremezsiniz. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Bugün MGK toplantımızda basın açıklamamızda da özellikle bu konuya değindik. Kudüs satılık değildir.


Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:58 Kaynak: DHA
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