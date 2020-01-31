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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çin'den gelen uçuşlarda ülkemize gelenleri termal kamera ile tarıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:26 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çin'den gelen uçuşlarda ülkemize gelenleri termal kamera ile tarıyoruz. 11 bin yolcu tarandı, herhangi bir vakaya rastlanmadı
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