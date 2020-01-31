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6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye olarak bugüne kadar hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:31 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye olarak bugüne kadar hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Wuhan'da ikamet eden, hastalık şüphesi olmayan vatandaşlarımız var. Onları bırakarak riske atamayız. TSK'ya ait A-400 Kargo uçağını ambulans uçağa dönüştürerek vatandaşları getirmek istiyoruz.
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