Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye olarak bugüne kadar hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Wuhan'da ikamet eden, hastalık şüphesi olmayan vatandaşlarımız var. Onları bırakarak riske atamayız. TSK'ya ait A-400 Kargo uçağını ambulans uçağa dönüştürerek vatandaşları getirmek istiyoruz.