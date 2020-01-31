Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 34 Türk, 7 Azeri, 7 Gürcü, 1 Arnavut vatandaşı sağlık kontrollerinin ardından uçağa alınacak. Hiçbir hastalık belirtisi yok. Yolcuları özel izolasyonla getiriyoruz . Uçak indirdiğinde ekiplerimiz dahil olmak üzere 14 gün gözlem altında tutulacak.