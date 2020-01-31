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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 34 Türk, 7 Azeri, 7 Gürcü, 1 Arnavut vatandaşı sağlık kontrollerinin ardından uçağa alınacak.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:32 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 34 Türk, 7 Azeri, 7 Gürcü, 1 Arnavut vatandaşı sağlık kontrollerinin ardından uçağa alınacak. Hiçbir hastalık belirtisi yok. Yolcuları özel izolasyonla getiriyoruz . Uçak indirdiğinde ekiplerimiz dahil olmak üzere 14 gün gözlem altında tutulacak.
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