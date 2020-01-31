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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelen vatandaşlar için kullanılmayan bir hastaneyi bu süreçte kullanır hale getirdik.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:33 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelen vatandaşlar için kullanılmayan bir hastaneyi bu süreçte kullanır hale getirdik. 14 gün boyunca burada karantinaya alınacaklar. Bu hastane tekrar kullanılmayacak olan bir hastane.
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