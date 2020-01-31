Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Adana'da gözetim altında bulunan iki vaka vardı, bunlar negatif çıktı. 70 vakamız oldu, bunlarda koronavirüs çıkan olmadı. Biz ilk günden itibaren denetimleri sıkı olarak uyguladık, gözetim altına aldık, numuneleri denetim altına aldık. Sonuçların hepsi negatif çıktı.