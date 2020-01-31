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Kültür ve Turizm Bakanlığı: Türkiye, turizmde yeni bir rekor yılını geride bırakarak, 2019'da toplam 51,7 milyon ziyaretçi, 34,5 milyar dolar turizm geliri rakamına ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:47 Kaynak: DHA
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Türkiye, turizmde yeni bir rekor yılını geride bırakarak, 2019'da toplam 51,7 milyon ziyaretçi, 34,5 milyar dolar turizm geliri rakamına ulaştı.
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