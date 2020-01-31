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6 saat önce

Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing: Wuhan kentinde yaşayaşayan Türkler ve diğer vatandaşları almak üzere, Türk tarafından uçak kaldırıldı.

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Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing: Wuhan kentinde yaşayaşayan Türkler ve diğer vatandaşları almak üzere, Türk tarafından uçak kaldırıldı. Bu uçak saat 23: 00'de Wuhan'da olacak, ertesi sabah geri dönecek.


Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:51 Kaynak: DHA
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