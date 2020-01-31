Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing: Wuhan kentinde yaşayaşayan Türkler ve diğer vatandaşları almak üzere, Türk tarafından uçak kaldırıldı. Bu uçak saat 23: 00'de Wuhan'da olacak, ertesi sabah geri dönecek.