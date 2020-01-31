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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, sözde "yüzyılın anlaşması" olarak sunulan plana ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuş ve Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Filistin davasına desteğini ifade etmiştir.


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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:01 Kaynak: DHA
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