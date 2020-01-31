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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:01 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, sözde "yüzyılın anlaşması" olarak sunulan plana ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuş ve Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Filistin davasına desteğini ifade etmiştir.
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