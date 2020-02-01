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6 saat önce

MSB: Türk ve dost ülke vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı.

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MSB:  Türk ve dost ülke vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:23 Kaynak: DHA
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