Sağlık Bakanı Koca: Tahliye uçağımız Vuhan'dan havalandı. Yolu açık olsun. 6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı. Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı.