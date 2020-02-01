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39 dakika önce

Sağlık Bakanı Koca: Tahliye uçağımız Vuhan'dan havalandı.

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Sağlık Bakanı Koca: Tahliye uçağımız Vuhan'dan havalandı. Yolu açık olsun. 6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı. Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı.


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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:19 Kaynak: DHA
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