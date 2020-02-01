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6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aileleriyle birlikte 32 Türkiye, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavut vatandaşı olak üzere 42 yolcumuz geliyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aileleriyle birlikte 32 Türkiye, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavut vatandaşı olak üzere 42 yolcumuz geliyor. Hiçbirinde en ufak hastalık belirtisi yok. Böyle bir durum olsa, uçuşuna izin verilmeyecekti.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:29 Kaynak: DHA
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