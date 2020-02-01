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6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çin'den gelen vatandaşlarımızın hiçbiri hasta değil. Kendilerini 14 gün misafir ederek hiçbir olasılığı ötelemek istemiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:31 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çin'den gelen vatandaşlarımızın hiçbiri hasta değil. Kendilerini 14 gün misafir ederek hiçbir olasılığı ötelemek istemiyoruz.
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