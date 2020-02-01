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6 saat önce

flash!İstanbul Valililiği: (Silivri depreminde ağır hasar alan okullar) 8 okul binasının 'yıkılıp yeniden yapılmasına' karar verilmiştir.

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İstanbul Valililiği: (Silivri depreminde ağır hasar alan okullar) 8 okul binasının 'yıkılıp yeniden yapılmasına' karar verilmiştir.


İstanbul, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:00 Kaynak: DHA
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