Sağlık Bakanı Koca: "Yarın okullar açılacaktır. Ailelerimizin tedirgin olmasını gerektiren bir durum yoktur. Kış aylarındayız ve solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülmektedir. Bilim Kurulu'nun hazırladığı rehber tüm velilerimize ulaştırılacaktır"