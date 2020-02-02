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Sağlık Bakanı Koca: "Yarın okullar açılacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:23 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Koca: "Yarın okullar açılacaktır. Ailelerimizin tedirgin olmasını gerektiren bir durum yoktur. Kış aylarındayız ve solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülmektedir. Bilim Kurulu'nun hazırladığı rehber tüm velilerimize ulaştırılacaktır"
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