FLAŞ - Son Dakika
Son Dakika Güncel FLAŞ - Son Dakika

FLAŞ

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: Numunelerin sonuçları kısmen çıktı.

FLAŞ, System.String[]

Sağlık Bakanı Koca: Numunelerin sonuçları kısmen çıktı. Yarına kadar sonuçların hepsi çıkmış olacak. Yarın numunelerle ilgili sonuçları açıklayacağız. Sağlık personelimiz ve mürettebat dahil olmak üzere, toplam 61 numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak. Şimdiye kadar çıkan sonuçların hepsi negatif.


fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 09:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya Sağlık Bakanı Sperenza: Koronavirüsü izole ettik
Naci Görür'den büyük Marmara depremi tahmini: Deprem Kumburgaz kolunda, en az 7.2 büyüklüğünde olabilir Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı: Çarşamba geliyor, hafta sonuna kadar sürecek Cesedi parçalanan Mehtap'ın ölümündeki sır perdesi aralandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 04:24:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FLAŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]