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Sağlık Bakanı Koca: Numunelerin sonuçları kısmen çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 09:50 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Koca: Numunelerin sonuçları kısmen çıktı. Yarına kadar sonuçların hepsi çıkmış olacak. Yarın numunelerle ilgili sonuçları açıklayacağız. Sağlık personelimiz ve mürettebat dahil olmak üzere, toplam 61 numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak. Şimdiye kadar çıkan sonuçların hepsi negatif.
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