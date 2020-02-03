Flaş - Son Dakika

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6 saat önce

FlaşErdoğan: (İdlib'te 4 askerin şehit olması) Türkiye bu saldırının cevabını vermiş durumda, vermeye devam ediyor.

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Erdoğan: ( İdlib'te 4 askerin şehit olması) Türkiye bu saldırının cevabını vermiş durumda, vermeye devam ediyor.


Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:43 Kaynak: DHA
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