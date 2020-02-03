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Bahçeli: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin konuşlu bulunduğu gözlem noktalarının ve etrafının güvenliği mutlaka temin edilmeli, Esad kanlı saldırısından dolayı pişman edilmelidir.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:13 Kaynak: DHA
Bahçeli: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin konuşlu bulunduğu gözlem noktalarının ve etrafının güvenliği mutlaka temin edilmeli, Esad kanlı saldırısından dolayı pişman edilmelidir.
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