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6 saat önce

Bahçeli: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin konuşlu bulunduğu gözlem noktalarının ve etrafının güvenliği mutlaka temin edilmeli, Esad kanlı saldırısından dolayı pişman edilmelidir.

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Bahçeli: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin konuşlu bulunduğu gözlem noktalarının ve etrafının güvenliği mutlaka temin edilmeli, Esad kanlı saldırısından dolayı pişman edilmelidir.


TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:13 Kaynak: DHA
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