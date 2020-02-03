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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK Komuta Kademesi ile beraber gittiği sınır hattında İdlib'deki saldırıya ilişkin konuştu: "Aziz milletimizin gerekenlerin yapıldığından ve yapılacağından şüphesi olmasın.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:55 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK Komuta Kademesi ile beraber gittiği sınır hattında İdlib'deki saldırıya ilişkin konuştu: "Aziz milletimizin gerekenlerin yapıldığından ve yapılacağından şüphesi olmasın."
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