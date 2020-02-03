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6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK Komuta Kademesi ile beraber gittiği sınır hattında İdlib'deki saldırıya ilişkin konuştu: "Aziz milletimizin gerekenlerin yapıldığından ve yapılacağından şüphesi olmasın.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK Komuta Kademesi ile beraber gittiği sınır hattında İdlib'deki saldırıya ilişkin konuştu: "Aziz milletimizin gerekenlerin yapıldığından ve yapılacağından şüphesi olmasın."


Hulusi Akar, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:55 Kaynak: DHA
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