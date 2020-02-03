Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı.
Çin Halk Cumhuriyetiİstanbul Başkonsolosu Cui Wei: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı. 17 bin 335 kişide koronavirüs sebebi şüphesi bulunuyor. Hastanelerden taburcu olanların sayısı ise 21 bin 558. .
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3.02.2020 22:15:18. #1.13#