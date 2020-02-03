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18 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rejim güçleri yine İdlib'de hava saldırısına geçti.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:32 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rejim güçleri yine İdlib'de hava saldırısına geçti. Bu hava saldırısı neticesinde 3'ü sivil olmak üzere 8 kişi, 5'i de asker şehit oldu. Artık dedik olacak gibi değil karşı bu noktada cevaplar verildi. Gerek hava, gerek kara yoğun bir şekilde gereken bedelleri ödetiyoruz, ödetmeye devam edeceğiz."
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