Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rejim güçleri yine İdlib'de hava saldırısına geçti. Bu hava saldırısı neticesinde 3'ü sivil olmak üzere 8 kişi, 5'i de asker şehit oldu. Artık dedik olacak gibi değil karşı bu noktada cevaplar verildi. Gerek hava, gerek kara yoğun bir şekilde gereken bedelleri ödetiyoruz, ödetmeye devam edeceğiz."