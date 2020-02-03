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18 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rejim güçleri yine İdlib'de hava saldırısına geçti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rejim güçleri yine İdlib'de hava saldırısına geçti. Bu hava saldırısı neticesinde 3'ü sivil olmak üzere 8 kişi, 5'i de asker şehit oldu.  Artık dedik olacak gibi değil karşı bu noktada cevaplar verildi. Gerek hava, gerek kara yoğun bir şekilde gereken bedelleri ödetiyoruz, ödetmeye devam edeceğiz."


İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:32 Kaynak: DHA
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