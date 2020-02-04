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6 saat önce

FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) personeline yönelik olarak, FETÖ operasyonu yapıldı.

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FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) personeline yönelik olarak, FETÖ operasyonu yapıldı. 9'u aktif görevde, 6'sı sözleşmesi feshedilerek kurumla ilişiği kesilmiş, 1'i istifa etmiş 16 kişi ile 5'i kamu görevinden ihraç edilmiş mahrem imam olmak üzere toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen  21 şüpheliden 16'sı yakalandı.


Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:01 Kaynak: DHA
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