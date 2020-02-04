flaş
6 saat önce
FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) personeline yönelik olarak, FETÖ operasyonu yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:01 Kaynak: DHA
FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) personeline yönelik olarak, FETÖ operasyonu yapıldı. 9'u aktif görevde, 6'sı sözleşmesi feshedilerek kurumla ilişiği kesilmiş, 1'i istifa etmiş 16 kişi ile 5'i kamu görevinden ihraç edilmiş mahrem imam olmak üzere toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 16'sı yakalandı.
Son Dakika TÜİK verilerine göre 2019 yılında nüfusu en az olan 3 ilimiz; Tunceli, Bayburt ve Ardahan oldu Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi'nden Türk halkı ve liderlerine teşekkür İranlı rapçi serbest bırakıldı Sözleşmeli öğretmen, lise mezunu bir bekçiden yılda yüzde 10,7 daha az kazanıyor