FLAŞ
6 saat önce
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan: Ankara-Sivas Yüksek hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas'a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:40 Kaynak: DHA
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan: Ankara- Sivas Yüksek hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas'a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız.
Son Dakika Son dakika: Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında test sürüşleri başlıyor Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi'nden Türk halkı ve liderlerine teşekkür Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsten nasıl korunduğunu açıkladı Son dakika: Erdoğan: Rusya ile bir çatışma ya da ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok