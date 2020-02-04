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6 saat önce

Çavuşoğlu: Son dönemde İdlib'de saldırılar oldu rejimin saldırganlığı artıyor.

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Çavuşoğlu: Son dönemde İdlib'de saldırılar oldu rejimin saldırganlığı artıyor. 8 şehidimiz var. Lavrov ile  telefon görüşmesi yaptım. Kalıcı ateşkes ve siyasi sürece katkı sağlanması lazım. Bize yönelik saldırılara susmamız mümkün değil. Cevabını verdik vermeye devam edeceğiz.


İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:36 Kaynak: DHA
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