flaş
6 saat önce
Çavuşoğlu: Son dönemde İdlib'de saldırılar oldu rejimin saldırganlığı artıyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:36 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu: Son dönemde İdlib'de saldırılar oldu rejimin saldırganlığı artıyor. 8 şehidimiz var. Lavrov ile telefon görüşmesi yaptım. Kalıcı ateşkes ve siyasi sürece katkı sağlanması lazım. Bize yönelik saldırılara susmamız mümkün değil. Cevabını verdik vermeye devam edeceğiz.
Son Dakika 8 vatandaşımızı şehit eden Esed rejiminden Türkiye'ye küstah suçlama ABD yönetiminden İdlib'de şehit düşen Türk askerleri için taziye mesajı Şehit ağabeyini son yolculuğuna askeri üniformayla uğurladı Türkiye sınırına iki günde 40 bin sivil göç etti