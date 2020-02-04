Çavuşoğlu: Son dönemde İdlib'de saldırılar oldu rejimin saldırganlığı artıyor. 8 şehidimiz var. Lavrov ile telefon görüşmesi yaptım. Kalıcı ateşkes ve siyasi sürece katkı sağlanması lazım. Bize yönelik saldırılara susmamız mümkün değil. Cevabını verdik vermeye devam edeceğiz.