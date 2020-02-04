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Beşiktaş'ta durağa dalarak yaptığı kazada özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş hakkında savcılık, "1 kişiyi kasten öldürme, 14 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 1 kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası talep etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:43 Kaynak: DHA
Beşiktaş'ta durağa dalarak yaptığı kazada özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş hakkında savcılık, "1 kişiyi kasten öldürme, 14 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 1 kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası talep etti.
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