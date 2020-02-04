AFAD verilerine göre, Manisa 'nın Akhisar ilçesinde saat 19: 47'de 7 kilometre derinlikte 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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