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6 saat önce

AFAD verilerine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19: 47'de 7 kilometre derinlikte 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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AFAD verilerine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19: 47'de 7 kilometre derinlikte 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:00 Kaynak: DHA
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Son Dakika

Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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