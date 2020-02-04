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AFAD verilerine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19: 47'de 7 kilometre derinlikte 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:00 Kaynak: DHA
AFAD verilerine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19: 47'de 7 kilometre derinlikte 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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