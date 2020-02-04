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Van-Bahçesaray karayolunda çığ düşmesi sonucu karlar altında kalan ve 10'dan fazla kişinin olduğu tahmin edilen minibüsten 5 kişi sağ olarak çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:30 Kaynak: DHA
Van- Bahçesaray karayolunda çığ düşmesi sonucu karlar altında kalan ve 10'dan fazla kişinin olduğu tahmin edilen minibüsten 5 kişi sağ olarak çıkarıldı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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