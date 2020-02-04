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6 saat önce

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: Çığ altında kalan minibüsten 5 kişi sağ kurtarıldı, 4 kişi hayatını kaybetti.

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Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: Çığ altında kalan minibüsten 5 kişi sağ kurtarıldı, 4 kişi hayatını kaybetti. 4 kişinin minibüste olabileceği tahmin ediliyor. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Emin Bilmez, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:31 Kaynak: DHA
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