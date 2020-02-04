FLAŞ
6 saat önce
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: Çığ altında kalan minibüsten 5 kişi sağ kurtarıldı, 4 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:31 Kaynak: DHA
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: Çığ altında kalan minibüsten 5 kişi sağ kurtarıldı, 4 kişi hayatını kaybetti. 4 kişinin minibüste olabileceği tahmin ediliyor. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika Van Bahçesaray'da minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştü Kar yağışı etkisini göstermeye başladı! Tatil haberleri peş peşe geldi Son Dakika: Van'daki çığ faciasından acı haber: Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Çığ altından kendi çabalarıyla kurtulan operatör: Minibüsü aradım ancak bulamadım