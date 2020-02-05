Flaş! - Son Dakika

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FlaşBeyoğlu'nda 10 yıl önce Boston Üniversitesi mezunu Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun 8. kattan apartman boşluğuna düşerek yaşamını kaybetmesine ilişkin Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre ve Can Paksoy'un yargılandığı davada, her iki sanığa delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:52 Kaynak: DHA
Flaş
Beyoğlu'nda 10 yıl önce Boston Üniversitesi mezunu Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun 8. kattan apartman boşluğuna düşerek yaşamını kaybetmesine ilişkin Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre ve Can Paksoy'un yargılandığı davada, her iki sanığa delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.
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