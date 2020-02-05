Flaş! - Son Dakika

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6 saat önce

FlaşBeyoğlu'nda 10 yıl önce Boston Üniversitesi mezunu Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun 8. kattan apartman boşluğuna düşerek yaşamını kaybetmesine ilişkin Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre ve Can Paksoy'un yargılandığı davada, her iki sanığa delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

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Beyoğlu'nda 10 yıl önce Boston Üniversitesi mezunu Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun 8. kattan apartman boşluğuna düşerek yaşamını kaybetmesine ilişkin Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre ve Can Paksoy'un yargılandığı davada, her iki sanığa delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.


Boston Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:52 Kaynak: DHA
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