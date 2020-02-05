Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Van'da meydana gelen çığ felaketinde şu an hastanelerimize cesetleri getirilen vatandaşlarımızın sayısı 18, ve hastanelerimizde 29 yaralının tedavi edildiğini söylemek istiyorum. Ölü sayısı artabilir. Yaralıların da sayısının artabileceğini tahmin ediyoruz.