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AFAD: (VAN'DA İKİNCİ KEZ ÇIĞ DÜŞEN BÖLGEYLE İLGİLİ OLARAK) Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:31 Kaynak: DHA
AFAD: (VAN'DA İKİNCİ KEZ ÇIĞ DÜŞEN BÖLGEYLE İLGİLİ OLARAK) Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi. Ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara'dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor.
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