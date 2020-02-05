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6 saat önce

AFAD: (VAN'DA İKİNCİ KEZ ÇIĞ DÜŞEN BÖLGEYLE İLGİLİ OLARAK) Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi.

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AFAD: (VAN'DA İKİNCİ KEZ ÇIĞ DÜŞEN BÖLGEYLE İLGİLİ OLARAK) Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi. Ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK)  ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara'dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor.


AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:31 Kaynak: DHA
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