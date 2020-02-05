AFET ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı: Alınan bilgilere göre olayda, aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu, toplam 26 kişi hayatını kaybetti; 53 kişi ise yaralandı. Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi.