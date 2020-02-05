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6 saat önce

AFET ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı: Alınan bilgilere göre olayda, aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu, toplam 26 kişi hayatını kaybetti; 53 kişi ise yaralandı.

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AFET ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı: Alınan bilgilere göre olayda, aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu, toplam 26 kişi hayatını kaybetti; 53 kişi ise yaralandı. Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi.


AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:29 Kaynak: DHA
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