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AFAD: Van Bahçesaray ve Çatak arasındaki bölgeye düşen ikinci çığda, aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu, toplam 33 kişi hayatını kaybetti; 53 kişi ise yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:39 Kaynak: DHA
AFAD: Van Bahçesaray ve Çatak arasındaki bölgeye düşen ikinci çığda, aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu, toplam 33 kişi hayatını kaybetti; 53 kişi ise yaralandı.
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