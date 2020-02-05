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Van'da çığ düşen bölgeye giden ve incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "11 Jandarma, 7 güvenlik korucusu, 3 itfaiye eri, 1 Turkcell çalışanı, 2 karayolu çalışanı 24 kişi şehit oldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:41 Kaynak: DHA
Van'da çığ düşen bölgeye giden ve incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "11 Jandarma, 7 güvenlik korucusu, 3 itfaiye eri, 1 Turkcell çalışanı, 2 karayolu çalışanı 24 kişi şehit oldu. 63 kişi kurtarıldı" dedi.
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