Van'da çığ düşen bölgeye giden ve incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "11 Jandarma, 7 güvenlik korucusu, 3 itfaiye eri, 1 Turkcell çalışanı, 2 karayolu çalışanı 24 kişi şehit oldu. 63 kişi kurtarıldı" dedi.