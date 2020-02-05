FLAŞ - Son Dakika
Son Dakika Güncel FLAŞ - Son Dakika

FLAŞ

6 saat önce

Van'da çığ düşen bölgeye giden ve incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "11 Jandarma, 7 güvenlik korucusu, 3 itfaiye eri, 1 Turkcell çalışanı, 2 karayolu çalışanı 24 kişi şehit oldu.

FLAŞ, System.String[]

Van'da çığ düşen bölgeye giden ve incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "11 Jandarma, 7 güvenlik korucusu, 3 itfaiye eri, 1 Turkcell çalışanı, 2 karayolu çalışanı 24 kişi şehit oldu. 63 kişi kurtarıldı" dedi.


Süleyman Soylu, Jandarma, İtfaiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den çığ açıklaması
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasından yaralı olarak kurtulan yolcuların ilk görüntüleri ortaya çıktı Bakan Soylu: Çığ felaketinde ölü sayısı 33, arama çalışmalarına yarın devam edilecek Donald Trump, azil soruşturmasında aklandı

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 00:27:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FLAŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]