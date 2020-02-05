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6 saat önce

Bahçeli: İlk çığ düşmesinde 5, ikinci çığ düşmesinde 33 olmak üzere şu ana kadar 38 vatan evladı şehit olmuştur.

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Bahçeli: İlk çığ düşmesinde 5, ikinci çığ düşmesinde 33 olmak üzere şu ana kadar 38 vatan evladı şehit olmuştur. Acımız çok büyüktür. Çığ felaketinde şehit olan sivil ve güvenlik görevlisi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, milletçe başımız sağolsun diyorum.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:20 Kaynak: DHA
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