Kılıçdaroğlu: Van'dan peş peşe gelen acı haberlerle yüreğimiz yandı. Çığ faciasında yitirdiğimiz şehitlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.