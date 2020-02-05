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Kılıçdaroğlu: Van'dan peş peşe gelen acı haberlerle yüreğimiz yandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:23 Kaynak: DHA
Kılıçdaroğlu: Van'dan peş peşe gelen acı haberlerle yüreğimiz yandı. Çığ faciasında yitirdiğimiz şehitlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
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