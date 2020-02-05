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17 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da çığ düşen bölgede: Hayatını kaybedenlerin sayısı (ikinci çığda) 29. Arama, yeni çığ tehlikesine karşı durduruldu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da çığ düşen bölgede:  Hayatını kaybedenlerin sayısı (ikinci çığda) 29. Arama, yeni çığ tehlikesine karşı durduruldu. 3 kişinin çığ altında bulunduğunu değerlendiriyoruz. Yarın sabah arama kurtarmaya başlanacak.


Süleyman Soylu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:17 Kaynak: DHA
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