Flaş - Son Dakika

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 19.40 itibariyle 52 yaralımızı ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ettik.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:55 Kaynak: DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 19.40 itibariyle 52 yaralımızı ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ettik.
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