Sağlık Bakanı Koca: ( Van'daki çığ felaketi) Dün 5, bugün 33 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralı sayımız 157 kişi oldu. 6 hastamız yoğun bakım şartlarında takip ediliyor. Yoğun bakım hastalarının genel durumu ciddi ve ağır değil. 1 hasta için ameliyat planlanmakta.