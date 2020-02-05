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6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: (Van'daki çığ felaketi) Dün 5, bugün 33 vatandaşımız hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanı Koca: ( Van'daki çığ felaketi) Dün 5, bugün 33 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralı sayımız 157 kişi oldu. 6 hastamız yoğun bakım şartlarında takip ediliyor. Yoğun bakım hastalarının genel durumu ciddi ve ağır değil. 1 hasta için ameliyat planlanmakta.


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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:01 Kaynak: DHA
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