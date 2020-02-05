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6 saat önce

MSB: 05 Şubat 2020 tarihinde, Hakkari/Çukurca'da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında, el bombasının patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 05 Şubat 2020 tarihinde...

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MSB:  05 Şubat 2020 tarihinde, Hakkari/ Çukurca'da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında, el bombasının patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 05 Şubat 2020 tarihinde şehit olmuştur.


Çukurca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:03 Kaynak: DHA
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