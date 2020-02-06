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Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası bizleri derinden üzmüş, Elazığ depremi ve İdlib'te askerlerimizin şehit edilmesi sonrası yaşadığımız acı katlanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:09 Kaynak: DHA
Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası bizleri derinden üzmüş, Elazığ depremi ve İdlib'te askerlerimizin şehit edilmesi sonrası yaşadığımız acı katlanmıştır.
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