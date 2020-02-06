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İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları sonucu; 1' i Terörden Arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Listede olmak üzere toplam 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan güvenlik güçlerine teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:08 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları sonucu; 1' i Terörden Arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Listede olmak üzere toplam 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 24'e yükseldi.
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