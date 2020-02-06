flaş - Son Dakika
Son Dakika Güncel flaş - Son Dakika

flaş

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları sonucu; 1' i Terörden Arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Listede olmak üzere toplam 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan güvenlik güçlerine teslim oldu.

flaş, System.String[]

İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları sonucu;  1' i Terörden Arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle  Gri Listede olmak üzere toplam 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 24'e yükseldi.


Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Habur Sınır Kapısı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
Üniversite sınav ücretlerine yüzde 40 zam geldi Fenerbahçe, 1.5 yılda 600 milyon TL harcadı ama sol bek almadı NTV, düşen uçakla ilgili yanlış görüntü servisi edince izleyiciden özür diledi

Son Dakika Haberleri
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!
10:39 Bade İşçil: Şu an çocuklar gibi utandım
10:51 Didem Soydan'dan sabah ezanı paylaşımı: Nişantaşı'nda duyduğum en efsane ezan okunuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 15:39:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: flaş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]