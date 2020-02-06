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6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Bursa'da 155 polis imdat hattına yapılan bir ihbar üzerine durdurulan 2 şahsın şüpheli hareketler sergilemesinden kuşkulanan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahıslara yaptıkları sorgulamada, H.D. ve F.K isimli şahısların PKK/KCK terör örgüt mensupları olduğunu tespit etti.

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İçişleri Bakanlığı: Bursa'da 155 polis imdat hattına yapılan bir ihbar üzerine durdurulan 2 şahsın şüpheli hareketler sergilemesinden kuşkulanan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahıslara yaptıkları sorgulamada, H.D. ve F.K isimli şahısların PKK/KCK terör örgüt mensupları olduğunu  tespit etti. Şahısların Nilüfer ilçesinde gömdükleri patlayıcılara da  ulaşıldı.


İçişleri Bakanlığı, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:04 Kaynak: DHA
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