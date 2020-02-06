İçişleri Bakanlığı: Bursa'da 155 polis imdat hattına yapılan bir ihbar üzerine durdurulan 2 şahsın şüpheli hareketler sergilemesinden kuşkulanan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahıslara yaptıkları sorgulamada, H.D. ve F.K isimli şahısların PKK/KCK terör örgüt mensupları olduğunu tespit etti. Şahısların Nilüfer ilçesinde gömdükleri patlayıcılara da ulaşıldı.