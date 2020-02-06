Bahçeli: Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde bulunan PKK'nın kırmızı bültenle aranan elebaşlarının Avrupa Parlamentosu'nda ağırlanıp Türkiye'ye tehditler savurmasına ortam açılması hiçbir şekilde tavzihi ve tevili olamayacak bir kepazelik ve soysuzluktur.