FLAŞ - Son Dakika
Son Dakika Güncel FLAŞ - Son Dakika

FLAŞ

6 saat önce

İbrahim Kalın: "(İdlib'de yeni stratejimiz) Askerlerimizin korunması için her şey yapılacaktır.

FLAŞ, System.String[]

İbrahim Kalın: "( İdlib'de yeni stratejimiz) Askerlerimizin korunması için her şey yapılacaktır. Askeri gözlem noktaları yerinde durmaya devam edecektir. Çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenin sınırlarda değişikliği kabul etmemiz mümkün değil. Askerlerimizin can güvenliğinin sağlanması için gerekli tahkimat yapılacaktır. Rejimin ay sonuna kadar girdiği yerlerden geri çekilmesi gerekir. Bundan sonra yapacağı her bir hatanın yapacağı ağır sonuçları olacaktır. Bu mesajları Rus mevikdaşlarımıza da ilettik. Astana süreci ile ilgili yeni bir toplantı olabilir. Rus askeri heyetle görüşmelerden sonra yol haritası belirlenecek.


İbrahim Kalın, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TSK, İdlib'deki gözlem noktalarına tank sevkiyatı yaptı
İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat (2) Esed rejimine ağır darbe! 3 bölge el değiştirdi Rejim güçleri, TSK gözlem noktasının bulunduğu Serakib ilçesini ele geçirdi

Son Dakika Haberleri
00:41 Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 02:24:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FLAŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]