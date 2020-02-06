FLAŞ - Son Dakika
Son Dakika Güncel FLAŞ - Son Dakika

FLAŞ

6 saat önce

Kalın: (Filistin Barış Planı) Bu planın barış ve çözüm planı olmadığı açık bir şekilde görülüyor Bu plan iki devletli çözüm tamamen ortadan kaldırmaktadır.

FLAŞ, System.String[]

Kalın: (Filistin Barış Planı) Bu planın barış ve çözüm planı olmadığı açık bir şekilde görülüyor Bu plan iki devletli çözüm tamamen ortadan kaldırmaktadır. Bir mahrumiyet yok etme planıdır. Bu plan yeni değildir, Ariel Şaron'un planıdır. İnsansız topraksız tarihsiz devletsiz bir Filistin hayal etmektedirler.


Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rejim güçleri, TSK gözlem noktasının bulunduğu Serakib ilçesini ele geçirdi
Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden doktorun öldüğü iddiası yalanlandı Çin'de koronavirüsle mücadelede görevli eczacı 10 gün aralıksız çalıştıktan sonra öldü Aklanan Trump düzenlediği basın toplantısında o manşeti gösterdi ve "bunu çerçeveleteceğim" dedi

Son Dakika Haberleri
00:41 Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 02:24:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FLAŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]